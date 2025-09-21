Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Florian Hähnel (VfB Empor Glauchau) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 58 wurde das Gegentor durch Achilleas Oikonomidis erzielt.

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Marian Albustin den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Glauchauer Team erzielte (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (66. Dierichen), Racine, Pessel, Cabral, Bölke, Haese, Jagupov, Marks, Hüttig, Oikonomidis (81. Emmerich)

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mende (66. Bochmann), Anger, Börner (75. Bernhardt), Mack (80. Bernert), Hertel (66. Degel), Ullmann, Riesen, Hähnel, Sieber, Albustin

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107