Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Spiel gegen den VfB Empor Glauchau am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der VfL Halle 96 und der VfB Empor Glauchau ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Glauchauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Achilleas Oikonomidis der Torschütze (58.).

Unentschieden. Halles Benny Jan Haese konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Marian Albustin den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Glauchauer Team errang (90.). Der VfL Halle 96 rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Empor Glauchau

VfL Halle 96: Schmid – Cabral, Hüttig, Bölke, Kurti (66. Dierichen), Racine, Marks, Pessel, Oikonomidis (81. Emmerich), Haese, Jagupov

VfB Empor Glauchau: Reissig – Sieber, Ullmann, Hähnel, Mende (66. Bochmann), Riesen, Albustin, Mack (80. Bernert), Börner (75. Bernhardt), Hertel (66. Degel), Anger

Tore: 0:1 Florian Hähnel (34.), 1:1 Achilleas Oikonomidis (58.), 2:1 Benny Jan Haese (88.), 2:2 Marian Albustin (90.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Nora Dieckmann; Zuschauer: 107