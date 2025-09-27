Für den Gastgeber VfB 1921 Krieschow endete das Spiel gegen den SC Freital am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kolkwitz revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Martin Zurawsky erzielt.

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Toby Michalski ersetzte Leo Felgenträger und Bastian Dreßler kam rein für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite sprangen Philip Weidauer für Robin Fluß und Finn Heidler für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

29 Minuten nach der Pause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freital erlangen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann (88. Stephan), Zizka (77. Hebler), Felgenträger (70. Michalski), Raak, Pereira Rodrigues, Zurawsky, Knechtel, Pahlow (88. Seibt), Grimm, Bittroff (70. Dreßler)

SC Freital: Kamenz – Fluß (68. Weidauer), Schulze (90. Tänzer), Adler, Frenzel, Horschig, Von Brezinski, Michael (45. Herold), Wermann, Menz, Schiemann (68. Heidler)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232