Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1921 Krieschow und SC Freital am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kolkwitz revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Martin Zurawsky erzielt.

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Toby Michalski kam rein für Leo Felgenträger und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite sprangen Philip Weidauer für Robin Fluß und Finn Heidler für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den SC Freital fiel 29 Minuten nach der Pause, als Philip Weidauer den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Freitaler Team errang (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zizka (77. Hebler), Grimm, Zurawsky, Pahlow (88. Seibt), Raak, Knechtel, Felgenträger (70. Michalski), Gerstmann (88. Stephan), Bittroff (70. Dreßler), Pereira Rodrigues

SC Freital: Kamenz – Michael (45. Herold), Frenzel, Adler, Schulze (90. Tänzer), Menz, Von Brezinski, Horschig, Fluß (68. Weidauer), Wermann, Schiemann (68. Heidler)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232