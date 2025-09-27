Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB 1921 Krieschow gegen den SC Freital ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor konnten die Kolkwitz in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Martin Zurawsky den Ball ins Netz.

Minute 49 VfB 1921 Krieschow gleichauf mit SC Freital – 1:1

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Toby Michalski kam rein für Leo Felgenträger und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite sprangen Philip Weidauer für Robin Fluß und Finn Heidler für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den SC Freital fiel 29 Minuten nach der Pause, als Philip Weidauer den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Freitaler Team errang (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pahlow (88. Seibt), Pereira Rodrigues, Gerstmann (88. Stephan), Zizka (77. Hebler), Zurawsky, Grimm, Bittroff (70. Dreßler), Raak, Felgenträger (70. Michalski), Knechtel

SC Freital: Kamenz – Fluß (68. Weidauer), Frenzel, Adler, Schiemann (68. Heidler), Schulze (90. Tänzer), Von Brezinski, Menz, Horschig, Wermann, Michael (45. Herold)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232