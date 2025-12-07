Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Dennis Brunner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Brunner den Ball ins Netz (65.).

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Am Ende der Partie sollte es dem VfB Empor Glauchau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Florian Hähnel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Glauchauer Team erzielte (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (56. Walter), Hamella, Schnabel (84. Jauck), Exner (84. Choschnau), Ihbe, Sponholz, Farkas (55. Scheibe), Nakano, Brunner, Mehnert (84. Stashenko)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Bochmann, Ullmann, Hähnel, Albustin, Rühling (65. Hertel), Werrmann, Riesen (80. Bernhardt), Knoll (80. Thiam), Barth, Anger (65. Degel)

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48