Grimma/MTU. Am Samstag haben sich der FC Grimma und der VfB 1921 Krieschow ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tarik El-Hallag (Jena) eine Gelbe Karte an die Grimmaer (5.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Robert Koch, als Kamil Antosiak für Krieschow traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1921 Krieschow kassierte jetzt einmal Gelb (42.). Die Kolkwitz konterten . Diesmal war Max Nitschke der Torschütze (46.).

Minute 46 FC Grimma auf Augenhöhe mit VfB 1921 Krieschow – 1:1

Unentschieden. Grimmas Robin Spreitzer konnte seinem Team in Minute 52 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In der 72. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das rettende Tor für den VfB 1921 Krieschow fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Miguel Pereira Rodrigues den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Kolkwitz Team errang (80.). In Spielminute 86 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB 1921 Krieschow

FC Grimma: Hauswald – Schumann, Kind, Nakano, Goldammer, Nitschke, Schubert, Bartsch, Markus (67. Pistol), Hübner, Spreitzer

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Pereira Rodrigues, Jeschke, Seibt (67. Michalski), Gerstmann, Felgenträger (90. Hauptstein), Antosiak, Hebler, Schmitz (67. Zurawsky), Pahlow (77. Raak)

Tore: 0:1 Kamil Antosiak (41.), 1:1 Max Nitschke (46.), 2:1 Robin Spreitzer (52.), 2:2 Miguel Pereira Rodrigues (80.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Nora Dieckmann; Zuschauer: 89