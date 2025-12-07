Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Union Sandersdorf und VfB Empor Glauchau am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau haben sich am Sonntag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Dennis Brunner für Sandersdorf traf und in Minute 57 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Brunner den Ball ins Netz (65.).

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Florian Hähnel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erlangen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert (84. Stashenko), Schnabel (84. Jauck), Brunner, Nakano, Exner (84. Choschnau), Farkas (55. Scheibe), Ihbe, Hamella, Sponholz, Sauer (56. Walter)

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Ullmann, Rühling (65. Hertel), Werrmann, Albustin, Barth, Knoll (80. Thiam), Bochmann, Hähnel, Riesen (80. Bernhardt), Anger (65. Degel)

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48