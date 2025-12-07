Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den VfB Empor Glauchau ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Dennis Brunner (SG Union Sandersdorf) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Brunner (65.) erzielt wurde.

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Florian Hähnel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erlangen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas (55. Scheibe), Schnabel (84. Jauck), Hamella, Sauer (56. Walter), Nakano, Ihbe, Mehnert (84. Stashenko), Brunner, Exner (84. Choschnau), Sponholz

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Anger (65. Degel), Riesen (80. Bernhardt), Barth, Hähnel, Bochmann, Albustin, Werrmann, Knoll (80. Thiam), Rühling (65. Hertel), Ullmann

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48