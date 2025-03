Für den Gastgeber FC Grimma endete das Spiel gegen den Ludwigsfelder FC am 22. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 2:2 (0:2)-Punkteteilung.

Hamza Khalid Ali Hijazi (Ludwigsfelder FC) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ludwigsfelder legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Ello Amangoua der Torschütze.

Zweite Halbzeit: Grimma lag 0:2 zurück. In Minute 67 jedoch wendete sich das Blatt: Tommy Kind startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Kind, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Grimmaer zu erreichen (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Ludwigsfelder FC wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 85 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – Ludwigsfelder FC

FC Grimma: Hauswald – Hübner (46. Nakano), Wächtler (86. Walter), Nitschke (46. Baum), Schumann, Mattheus (46. Tröger), Pistol (90. Markus), Ziffert, Schubert, Kind, Bartsch

Ludwigsfelder FC: Löffler – Hijazi, Franke, Schwarz (70. Herrmann), Dag, Fuhrmann, Amangoua (89. Eichhorn), Kardjilov, Hofmann, Fleddermann, Quanz

Tore: 0:1 Hamza Khalid Ali Hijazi (24.), 0:2 Ello Amangoua (45.), 1:2 Tommy Kind (67.), 2:2 Tommy Kind (76.); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Philipp Gentsch; Zuschauer: 89