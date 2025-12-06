Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Rudolstadt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Tom Heilmann (Michendorf) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Emilio Heß für Rudolstadt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Rudolstädter konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Kevin Werner der Torschütze (48.).

48. Minute FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

33 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Schlegel (Rudolstadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erlangen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Zerrenner, Schlegel, Smyla, Heß (90. Barthel), Rupprecht, Kponton (46. Ensenbach), Frackowiak, Krahnert (72. Floßmann), Starke (90. Riemer), Rühling (72. Schneider)

FC Grimma: Lumpitzsch – Rieger, Bartsch, Vogel, Werner, Spreitzer, Mattheus (61. Tröger), Ziffert, Kind (70. Janz), Markus (75. Cap), Katzenberger

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100