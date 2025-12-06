Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Rudolstadt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma am Samstag 2:2 (1:0) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Tom Heilmann (Michendorf) ausgesprochen. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Emilio Heß für Rudolstadt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Grimmaer revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Kevin Werner erzielt.

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma – Minute 48

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian Schlegel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Rudolstädter zu erlangen (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Rupprecht, Smyla, Krahnert (72. Floßmann), Kponton (46. Ensenbach), Zerrenner, Starke (90. Riemer), Heß (90. Barthel), Frackowiak, Schlegel, Rühling (72. Schneider)

FC Grimma: Lumpitzsch – Bartsch, Vogel, Spreitzer, Kind (70. Janz), Katzenberger, Markus (75. Cap), Rieger, Ziffert, Mattheus (61. Tröger), Werner

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100