Dem SC Freital gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 178 Zuschauer waren live dabei.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen das Team mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Paul Horschig (SC Freital) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

SC Freital mit 2:0 vorne – Minute 90+5

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Moritz Herold (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Wermann), Michael (60. Herold), Von Brezinski, Adler, Schulze (60. Schiemann), Böcker, Frenzel, Weidauer (83. Tänzer), Menz (83. Fluß), Horschig

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch, Wolanski (68. Wilhelm), Abdoul Aziz, Gorges, Lerch (16. Köhler), Möhlhenrich, Michalek (68. Jeschke), Schnellhardt, Vogt, Bako (90. Grimm)

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178