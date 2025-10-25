Der SC Freital erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 178 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

Freital/MTU. Die 178 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Paul Horschig (SC Freital) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

95. Minute: SC Freital baut Führung auf 2:0 aus

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Moritz Herold, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: SC Freital – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SC Freital: Kamenz – Frenzel, Weidauer (83. Tänzer), Michael (60. Herold), Horschig, Menz (83. Fluß), Schulze (60. Schiemann), Heidler (90. Wermann), Böcker, Von Brezinski, Adler

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch, Abdoul Aziz, Gorges, Möhlhenrich, Michalek (68. Jeschke), Bako (90. Grimm), Vogt, Schnellhardt, Wolanski (68. Wilhelm), Lerch (16. Köhler)

Tore: 1:0 Paul Horschig (77.), 2:0 Moritz Herold (90.+5); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Daniel Läser, Fabio Stemmler; Zuschauer: 178