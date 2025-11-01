Dem FC Einheit Rudolstadt gelang es am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfL Halle 96 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 161 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Rudolstadt/MTU. Die 161 Besucher des Städtisches Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen die Gäste aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän.

Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

FC Einheit Rudolstadt führt nach 26 Minuten 2:0

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (26.). Damit war der Sieg der Rudolstädter gesichert. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Smyla, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Schlegel, Heß (88. Fadavi), Rupprecht, Rühling, Schneider, Frackowiak, Zerrenner (82. Floßmann)

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (60. Borval), Pessel, Jagatic (74. Hentsch), Racine, Jagupov, Hüttig (86. Cabral), Haese, Oikonomidis, Marks, Lubsch

Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161