Ergebnis 11. Spieltag 2:0 – Heimsieg für FC Einheit Rudolstadt gegen VfL Halle 96
Dem FC Einheit Rudolstadt gelang es am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfL Halle 96 mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 161 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.
Rudolstadt/MTU. Die 161 Besucher des Städtisches Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen die Gäste aus Halle mit 2:0 (2:0) souverän.
Max Zerrenner traf für den FC Einheit Rudolstadt in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Rudolstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 11
FC Einheit Rudolstadt führt nach 26 Minuten 2:0
Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Justin Smyla den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (26.). Damit war der Sieg der Rudolstädter gesichert. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz vier.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfL Halle 96
FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Smyla, Bakavoli Mohammadi (74. Ensenbach), Schlegel, Heß (88. Fadavi), Rupprecht, Rühling, Schneider, Frackowiak, Zerrenner (82. Floßmann)
VfL Halle 96: Schmid – Kurti (60. Borval), Pessel, Jagatic (74. Hentsch), Racine, Jagupov, Hüttig (86. Cabral), Haese, Oikonomidis, Marks, Lubsch
Tore: 1:0 Max Zerrenner (23.), 2:0 Justin Smyla (26.); Zuschauer: 161