Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag haben sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der 1. FC Lok Stendal ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:2).

Niclas Buschke traf für den 1. FC Lok Stendal in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen (35.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ian Werner Scheffler den Ball ins Netz.

1. SC 1911 Heiligenstadt liegt 0:2 zurück – Minute 41

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der 1. FC Lok Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jörn Schulz. Und auch Tor Nummer drei konnte der heim-Torwart nicht verhindern (72.). Der Vorsprung des 1. FC Lok Stendal schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Benedikt Seipel kämpfte weiter und in Minute 75 gelang Maciej Wolanski endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Fabian Schnellhardt den Ball über die Torlinie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Gegner konnten die heimer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 86 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges, Köhler (71. Henkel), Schnellhardt, Vogt, Wolanski, Wilhelm, Michalek, Göbel (43. Jeschke), Berger, Abdoul Aziz

1. FC Lok Stendal: Poser – Mahrhold, Knoblich, Ilchenko, Kohl, Schulze, Witte (83. Salge), Schaarschmidt, Scheffler (81. Schleicher), Buschke, Masuth

Tore: 0:1 Niclas Buschke (20.), 0:2 Ian Werner Scheffler (41.), 0:3 Rosario Schulze (72.), 1:3 Maciej Wolanski (75.), 2:3 Fabian Schnellhardt (85.); Schiedsrichter: Fabien Schlecht (Leipzig); Assistenten: Florian Ordon, Leon-Phillip Dastych; Zuschauer: 430