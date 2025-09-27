Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der 1. SC 1911 Heiligenstadt gegenüber dem FC Grimma machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

1. SC 1911 Heiligenstadt unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen FC Grimma

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 344 Zuschauern hat sich das Team von André Thüne mit 0:3 (0:1) gegen Grimma eine Niederlage eingestehen müssen.

Julian Luis Janz (FC Grimma) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Grimma musste zweimal Gelb hinnehmen (35.). Die Grimmaer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Tommy Kind der Torschütze (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1. SC 1911 Heiligenstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 56

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FC Grimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von René Behring.

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Kind, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu festigen (82.).

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – FC Grimma

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Pietsch, Gorges (13. M. Lerch), Bako, Fiedler (67. Rohner), Möhlhenrich, Wolanski, Vogt (46. Wilhelm), Schnellhardt, Göbel, Jeschke

FC Grimma: Cap – Rieger, Kind, Ziffert (72. Mattheus), Janz, Vogel, Wächtler (46. Markus), Hübner, Pistol, Spreitzer, Kaba (46. Seidl)

Tore: 0:1 Julian Luis Janz (28.), 0:2 Tommy Kind (56.), 0:3 Tommy Kind (82.); Schiedsrichter: Johann Schwarz (Berlin); Assistenten: Thimo Henrik Welk, Marcel Mallassa; Zuschauer: 344