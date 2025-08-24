Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Sonntag war der 1. FC Lok Stendal gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde mit 0:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Stendal/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Artem Sikulski. Der Trainer von Stendal musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Louis Menz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Bruno Schiemann (34.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – 34. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Pause, als Moritz Herold den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (66.). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SC Freital

1. FC Lok Stendal: Poser – Kohl (61. Mahrhold), Schaarschmidt, Schulze, Knoblich, Schleicher (61. Salge), Grigo (77. Kaschlaw), Witte (82. Barrie), Stark, Buschke, Ilchenko

SC Freital: Kamenz – Horschig (80. Seyfert), Heidler (80. Böcker), Adler, Von Brezinski, Schiemann (72. Ohnesorge), Tänzer, Menz (72. Frenzel), Fluß, Wermann, Herold (80. Michael)

Tore: 0:1 Louis Menz (30.), 0:2 Bruno Schiemann (34.), 0:3 Moritz Herold (66.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Jette Wolf, Frank Tallner; Zuschauer: 372