Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem 1. FC Lok Stendal ein 5:4 (2:3)-Triumph über den FC Grimma.

Stendal/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Philipp-Maik Witte traf in Spielminute 30. Der FC Grimma ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Werner schoss und traf in der 40. Spielminute noch einmal. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Niclas Buschke versenkte den Ball in der 41. Minute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Grimmaer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tommy Kind traf in Minute 55. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Witte schoss und traf in der 77. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Witte, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Witte (90. Barrie), Kaschlaw (72. Scheffler), Buschke, Ilchenko, Masuth, Schaarschmidt, Mahrhold, Knoblich, Schulze, Schleicher

FC Grimma: Cap – Spreitzer, Werner, Vogel, Kind (85. Mattheus), Markus (46. Katzenberger), Hübner (59. Öner), Pistol, Janz, Rieger, Ziffert

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378