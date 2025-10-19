Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem 1. FC Lok Stendal ein 5:4 (2:3)-Triumph über den FC Grimma.

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Grimmaer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Spreitzer der Torschütze (23.).

Minute 23: 1. FC Lok Stendal 0:2 im Hintertreffen

Dann waren die zurückliegenden Stendaler dran: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in der 30. Spielminute. Gefährlich wurde die Situation für die Grimmaer zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Werner schoss und traf in der 40. Spielminute noch einmal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke traf in der 41. Minute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Unentschieden. Der FC Grimma konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tommy Kind schoss und traf in Spielminute 55. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Witte traf in der 77. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Witte, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Masuth, Witte (90. Barrie), Schaarschmidt, Buschke, Schulze, Knoblich, Kaschlaw (72. Scheffler), Mahrhold, Schleicher, Ilchenko

FC Grimma: Cap – Kind (85. Mattheus), Vogel, Ziffert, Janz, Spreitzer, Hübner (59. Öner), Pistol, Rieger, Markus (46. Katzenberger), Werner

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378