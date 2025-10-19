Einen 5:4 (2:3)-Heimerfolg gegen den FC Grimma fuhr der 1. FC Lok Stendal am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Stendal/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:3).

Kevin Werner (FC Grimma) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – Minute 23

Dann waren die abgeschlagenen Stendaler dran: Philipp-Maik Witte schoss und traf in der 30. Minute. Der FC Grimma ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Werner traf in der 40. Spielminute ein weiteres Mal. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Niclas Buschke traf in Spielminute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Unentschieden. Die Grimmaer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Tommy Kind schoss und traf in der 55. Minute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte traf in Spielminute 77 noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Witte, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Ilchenko, Kaschlaw (72. Scheffler), Knoblich, Schleicher, Masuth, Buschke, Schulze, Schaarschmidt, Witte (90. Barrie), Mahrhold

FC Grimma: Cap – Rieger, Werner, Hübner (59. Öner), Kind (85. Mattheus), Markus (46. Katzenberger), Spreitzer, Janz, Ziffert, Pistol, Vogel

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378