Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem 1. FC Lok Stendal ein 5:4 (2:3)-Heimsieg über den FC Grimma.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Kevin Werner (FC Grimma) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Grimmaer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Spreitzer der Torschütze (23.).

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – Minute 23

Der 1. FC Lok Stendal hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Philipp-Maik Witte schoss und traf in Minute 30. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Grimmaer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner traf in Minute 40 noch einmal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke traf in der 41. Minute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Grimmaer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tommy Kind traf in Minute 55. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Witte schoss und traf in Spielminute 77 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Mahrhold, Kaschlaw (72. Scheffler), Schleicher, Buschke, Masuth, Schulze, Ilchenko, Witte (90. Barrie), Schaarschmidt, Knoblich

FC Grimma: Cap – Vogel, Markus (46. Katzenberger), Hübner (59. Öner), Kind (85. Mattheus), Pistol, Werner, Janz, Spreitzer, Ziffert, Rieger

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378