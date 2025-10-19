Der 1. FC Lok Stendal sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Erfolg gegen den FC Grimma.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Kevin Werner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal sieht sich 0:2 im Rückstand – 23. Minute

Dann kamen die abgeschlagenen Stendaler zum Zug: Philipp-Maik Witte schoss und traf in der 30. Minute. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Grimmaern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner versenkte den Ball in Minute 40 ein weiteres Mal. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Niclas Buschke schoss und traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Gleichstand. Der FC Grimma konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tommy Kind traf in der 55. Spielminute. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte traf in Spielminute 77 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Schulze, Ilchenko, Witte (90. Barrie), Masuth, Schaarschmidt, Kaschlaw (72. Scheffler), Schleicher, Buschke, Knoblich, Mahrhold

FC Grimma: Cap – Hübner (59. Öner), Kind (85. Mattheus), Werner, Vogel, Spreitzer, Rieger, Markus (46. Katzenberger), Janz, Ziffert, Pistol

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378