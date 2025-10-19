Einen 5:4 (2:3)-Heimsieg gegen den FC Grimma fuhr der 1. FC Lok Stendal am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Stendal/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Robin Spreitzer (23.) erzielt wurde.

23. Minute: 1. FC Lok Stendal 0:2 im Hintertreffen

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Stendaler schließlich auch mal zum Zug: Philipp-Maik Witte versenkte den Ball in Spielminute 30. Gefährlich wurde es für die Grimmaer zunächst nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 1:3 aus. Werner versenkte den Ball in der 40. Spielminute zum zweiten Mal. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Niclas Buschke versenkte den Ball in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Grimmaer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tommy Kind traf in Spielminute 55. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Witte schoss und traf in der 77. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Buschke, Schulze, Kaschlaw (72. Scheffler), Schaarschmidt, Schleicher, Masuth, Knoblich, Ilchenko, Mahrhold, Witte (90. Barrie)

FC Grimma: Cap – Janz, Hübner (59. Öner), Vogel, Rieger, Markus (46. Katzenberger), Spreitzer, Pistol, Werner, Kind (85. Mattheus), Ziffert

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378