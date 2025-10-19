Der 1. FC Lok Stendal errang am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Erfolg gegen den FC Grimma.

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma am Sonntag 5:4 (2:3) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Kevin Werner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Spreitzer den Ball ins Netz (23.).

1. FC Lok Stendal gerät 0:2 ins Hintertreffen – 23. Minute

Der 1. FC Lok Stendal hinkte zwei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Philipp-Maik Witte traf in der 30. Spielminute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Grimmaern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner versenkte den Ball in Spielminute 40 ein weiteres Mal. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Niclas Buschke schoss und traf in der 41. Minute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Grimmaer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tommy Kind schoss und traf in Minute 55. Die Stendaler blieben ihnen auf den Fersen. Witte schoss und traf in Spielminute 77 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Buschke, Schleicher, Schulze, Mahrhold, Knoblich, Masuth, Kaschlaw (72. Scheffler), Witte (90. Barrie), Ilchenko, Schaarschmidt

FC Grimma: Cap – Vogel, Ziffert, Kind (85. Mattheus), Pistol, Spreitzer, Markus (46. Katzenberger), Werner, Hübner (59. Öner), Rieger, Janz

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378