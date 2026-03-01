Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem VfB Empor Glauchau am Sonntag nicht, als er sich vor 202 Zuschauern mit 1:4 (1:3) gegen den SC Freital verabschieden musste.

1:4 – VfB Empor Glauchau verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SC Freital

Glauchau/MTU. Das Spiel zwischen Glauchau und Freital ist mit einer klaren 1:4 (1:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (8.).

Minute 8 VfB Empor Glauchau gleichauf mit SC Freital – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau musste einmal Gelb hinnehmen. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philipp Sovago wurde für Marius Bernhardt eingesetzt und Dario Tomoski für Richard Rühling. Auf der Gastseite räumten Robin Fluß für Sandro Schulze und Bruno Schiemann für Moritz Herold den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

34 Minuten nach der Pause konnte Sandro Schulze (Freital) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Der VfB Empor Glauchau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Sieber, Werrmann (63. Gaida), Rühling (63. Tomoski), Riesen, Ullmann, Hähnel, Barth (74. Albustin), Knoll, Hertel, Bernhardt (46. Sovago)

SC Freital: Kamenz – Fluß (63. Schulze), Frenzel, Horschig (84. Böcker), Michael (63. Menz), Von Brezinski, Tänzer (82. Häfner), Wermann, Schiemann (63. Herold), Heidler, Adler

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202