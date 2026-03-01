Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Sonntag war der VfB Empor Glauchau gegenüber dem SC Freital machtlos und wurde mit 1:4 (1:3) vom Platz gefegt.

Glauchau/MTU. Vor 202 Zuschauern hat sich das Team von Nick Elsner mit 1:4 (1:3) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Bruno Schiemann für Freital traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freitaler konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Luis Werrmann der Torschütze (8.).

VfB Empor Glauchau und SC Freital – 1:1 in Minute 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Empor Glauchau kassierte einmal Gelb. Robin Fluß traf für Freital in Minute 30 und Bruno Schiemann in Minute 44. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Philipp Sovago kam rein für Marius Bernhardt und Dario Tomoski für Richard Rühling. Auf der Gastseite sprangen Sandro Schulze für Robin Fluß und Moritz Herold für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sandro Schulze (Freital) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 4:1 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Die Glauchauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – SC Freital

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Knoll, Rühling (63. Tomoski), Ullmann, Hähnel, Bernhardt (46. Sovago), Barth (74. Albustin), Werrmann (63. Gaida), Hertel, Riesen, Sieber

SC Freital: Kamenz – Schiemann (63. Herold), Wermann, Tänzer (82. Häfner), Von Brezinski, Horschig (84. Böcker), Adler, Michael (63. Menz), Heidler, Fluß (63. Schulze), Frenzel

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (3.), 1:1 Luis Werrmann (8.), 1:2 Robin Fluß (30.), 1:3 Bruno Schiemann (44.), 1:4 Sandro Schulze (79.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Reinhard Meusel, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 202