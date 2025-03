Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half der BSG Wismut Gera am Sonntag nicht, als sie sich vor 402 Fans mit 1:4 (1:2) gegen den VfB 1921 Krieschow verabschieden musste.

Gera/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Gera eine Niederlage gegen den VfB 1921 Krieschow hinnehmen. 1:4 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Califo Balde das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Aber die Kolkwitz gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Miguel Pereira Rodrigues erzielt.

BSG Wismut Gera und VfB 1921 Krieschow – 1:1 in Minute 24

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Krieschows Pereira Rodrigues konnte seinem Team in Minute 31 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Gera. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (74.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gera

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Jan Filipp Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (76.). Damit war der Erfolg der Kolkwitz gesichert. In Spielminute 77 handelte sich die BSG Wismut Gera noch eine Gelbe Karte ein. Die Geraer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSG Wismut Gera – VfB 1921 Krieschow

BSG Wismut Gera: Cap – Schneider (80. Güttich), Hoffmann (80. Linnemann), Kiessling, Zerrenner (80. Imani), Eichberger, Schubert (80. Böttcher), Schädel, Bondarenko, Balde (80. Diagne), Frackowiak

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Hebler (70. Schulz), Fuchs (80. Freigang), Pereira Rodrigues, Grimm, Gerstmann, Raak, Felgenträger (70. Michalski), Knechtel, Zurawsky (86. Tesche), Seibt (80. Jeschke)

Tore: 1:0 Califo Balde (7.), 1:1 Miguel Pereira Rodrigues (24.), 1:2 Miguel Pereira Rodrigues (31.), 1:3 Martin Zurawsky (74.), 1:4 Jan Filipp Schulz (76.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Paul Werrmann, Florian Ordon; Zuschauer: 402