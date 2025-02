Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Samstag war der SV Blau-Weiß Zorbau gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde mit 1:3 (0:0) vom Platz gefegt.

Zorbau/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Zorbauer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 1921 Krieschow verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jihad Tarek Aljindo (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Miguel Pereira Rodrigues (55.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Zorbau gegen VfB 1921 Krieschow – Minute 55

Unentschieden. Krieschows Martin Zurawsky konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Nach wenigen Momenten gelang es Jannis Fuchs, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (70.). In Spielminute 75 handelte sich der SV Blau-Weiß Zorbau noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB 1921 Krieschow

SV Blau-Weiß Zorbau: Kostal – Janz, Aljindo (77. Engl), Franz (66. Köllner), Raßmann, Neuhaus, Wagner, Gomes Da Silva, Balde, Günther, Exner

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Hebler, Freigang, Seibt (68. Gerstmann), Pahlow (78. Raak), Felgenträger (68. Michalski), Antosiak (42. Zurawsky), Knechtel, Fuchs, Pereira Rodrigues (78. Schulz), Grimm

Tore: 1:0 Jihad Tarek Aljindo (50.), 1:1 Miguel Pereira Rodrigues (55.), 1:2 Martin Zurawsky (68.), 1:3 Jannis Fuchs (70.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Tarik El-Hallag, Tim Annemüller; Zuschauer: 87