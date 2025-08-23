Die SG Union Sandersdorf hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB 1921 Krieschow mit 1:3 (1:1).

1:3 – SG Union Sandersdorf verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfB 1921 Krieschow

Sandersdorf/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Sandersdorfer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 1921 Krieschow verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Kai Wonneberger traf für die SG Union Sandersdorf in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Steve Zizka den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SG Union Sandersdorf und VfB 1921 Krieschow – Minute 39

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (88.). In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Wonneberger (82. Silla), Jauck, Sponholz (59. Choschnau), Hamella, Schnabel, Seifert, Walter (82. Koto'o Djouokou), Brunner (59. Farkas), Sauer (59. Stashenko), Exner

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler, Gerstmann (46. Antosiak), Knechtel, Zizka, Michalski (81. Seibt), Zurawsky, Raak (89. Tesche), Pereira Rodrigues, Stephan (67. Pahlow), Grimm

Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68