Rudolstadt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Gleich nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Philip Weidauer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Die Freitaler konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Justin Smyla der Torschütze (15.).

15. Minute FC Einheit Rudolstadt gleichauf mit SC Freital – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Freitals Sandro Schulze konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Liam Floßmann ersetzte Max Zerrenner und Yaser Bakavoli Mohammadi kam rein für Emilio Heß. Auf der Gastseite sprangen Moritz Herold für Ricardo Michael und Bruno Schiemann für Philip Weidauer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SC Freital musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der FC Einheit Rudolstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Hendrik Faik.

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Robin Fluß den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+2). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden. Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – SC Freital

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rühling, Krahnert, Smyla, Heß (80. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht (80. Ensenbach), Frackowiak, Schneider, Riemer, Schlegel, Zerrenner (70. Floßmann)

SC Freital: Kamenz – Weidauer (73. Schiemann), Michael (73. Herold), Wermann, Schulze (86. Fluß), Horschig, Menz, Adler, Tänzer (90. Böcker), Von Brezinski, Heidler (86. Frenzel)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (9.), 1:1 Justin Smyla (15.), 1:2 Sandro Schulze (51.), 1:3 Robin Fluß (90.+2); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Til Kiwitt, Jacob Slotta; Zuschauer: 240