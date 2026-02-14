Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 1:3 (1:1).

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 204 Zuschauern hat sich das Team von Benedikt Seipel mit 1:3 (1:1) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Marius Ihbe für Sandersdorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die heimer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Maciej Wolanski erzielt.

Minute 39 1. SC 1911 Heiligenstadt gleichauf mit SG Union Sandersdorf – 1:1

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Sandersdorfs Dennis Brunner konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Maximilian Scheibe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (86.). In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – SG Union Sandersdorf

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Gorges (28. Pietsch), Wolanski, Ruprecht (78. Tavares), Bako (72. Wilhelm), Göbel, Voilenko, Von Breitenbuch, Schnellhardt, Stashenko (78. Fiedler), Köhler

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert, Brunner, Exner (90. Nakano), Hamella, Walter (90. Jauck), Seifert, Scheibe, Sponholz, Schnabel, Ihbe (90. Sauer)

Tore: 0:1 Marius Ihbe (3.), 1:1 Maciej Wolanski (39.), 1:2 Dennis Brunner (75.), 1:3 Maximilian Scheibe (86.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: John Bartsch, Philipp Schubert; Zuschauer: 204