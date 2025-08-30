Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VFC Plauen und SG Union Sandersdorf am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VFC Plauen und SG Union Sandersdorf ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Samyr Farkas für Sandersdorf traf und drei Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (48.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und SG Union Sandersdorf – 70. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein.

Das rettende Tor für den VFC Plauen fiel 25 Minuten nach der Pause, als Johan Martynets den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Plauener Team erzielte (70.). In Spielminute 73 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der VFC Plauen hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SG Union Sandersdorf

VFC Plauen: Pischon – Hussain (81. Greenham), Tanriver, Plank (60. Winter), Limmer, Eichie (46. Kämpfer), De Moura Beal, Schubert (60. Habermann Passionoto), Haake, Martynets, Sponer

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sponholz, Nakano, Seifert, Choschnau, Hamella, Farkas (62. Stashenko), Brunner (82. Jauck), Exner (88. Mehnert), Sauer (62. Walter), Wonneberger (82. Scheibe)

Tore: 0:1 Samyr Farkas (48.), 1:1 Johan Martynets (70.); Schiedsrichter: Paul Drößler (Gotha); Assistenten: Konrad Götze, Richard Lorenz; Zuschauer: 676