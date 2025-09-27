Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Duell mit dem FC Einheit Rudolstadt am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Mit einem Remis sind der VFC Plauen und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag auseinander gegangen. 705 Zuschauer sahen das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Tyron Profis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

67. Minute VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt im Gleichstand – 1:1

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marco Riemer (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Eren (60. Winter), Profis, Schubert (86. Greenham), Martynets (75. Kämpfer), Tanriver, Hussain (60. Eichie), De Moura Beal, Sponer, Haake (86. Habermann Passionoto), Limmer

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Schlegel, Ensenbach (90. Häußer), Riemer, Starke (70. Fadavi), Heß, Rupprecht, Schneider, Frackowiak, Smyla, Krahnert

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705