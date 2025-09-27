Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VFC Plauen gegen den FC Einheit Rudolstadt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

1:1 im Duell zwischen VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt – 67. Minute

22 Minuten nach der Pause konnte Marco Riemer (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Eren (60. Winter), Haake (86. Habermann Passionoto), Tanriver, Martynets (75. Kämpfer), Hussain (60. Eichie), Schubert (86. Greenham), Sponer, Limmer, De Moura Beal, Profis

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Starke (70. Fadavi), Heß, Riemer, Rupprecht, Ensenbach (90. Häußer), Krahnert, Frackowiak, Smyla, Schneider, Schlegel

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705