Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein VFC Plauen gegen den FC Einheit Rudolstadt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem VFC Plauen und dem FC Einheit Rudolstadt mit einem Remis.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Tyron Profis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Minute 67 VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt im Gleichstand – 1:1

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Marco Riemer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Rudolstädter zu erlangen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Eren (60. Winter), Limmer, De Moura Beal, Haake (86. Habermann Passionoto), Profis, Sponer, Schubert (86. Greenham), Martynets (75. Kämpfer), Hussain (60. Eichie)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Ensenbach (90. Häußer), Schlegel, Smyla, Starke (70. Fadavi), Schneider, Frackowiak, Rupprecht, Heß, Krahnert, Riemer

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705