Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber VfB Empor Glauchau gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Glauchau/MTU. Mit einem Remis sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag vom Platz gegangen. 133 Zuschauer sahen das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Gleich nach Spielstart schoss Lucien Hertel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Empor Glauchau gegen FSV Budissa Bautzen – 26. Minute

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Jannik Käppler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Bautzener Team erzielte (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hertel (67. Werrmann), Knoll (80. Börner), Sieber, Riesen, Albustin, Anger, Mende (80. Degel), Bochmann, Mack, Ullmann

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch, Rohlik, Noack, Rohlik, Haustein (73. Noack), Gerhardi, Hennig, Zech, Käppler (46. Cellarius), Schröder

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133