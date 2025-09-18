Für den Gastgeber VfB Empor Glauchau endete das Duell mit dem FSV Budissa Bautzen am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Glauchau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag auseinander gegangen. 133 Zuschauer sahen das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Schon kurz nach Anpfiff schoss Lucien Hertel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 26 VfB Empor Glauchau auf Augenhöhe mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Jannik Käppler (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erreichen (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Sieber, Bochmann, Albustin, Mack, Mende (80. Degel), Hertel (67. Werrmann), Ullmann, Anger, Knoll (80. Börner), Riesen

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler (46. Cellarius), Zech, Hentsch, Rohlik, Rohlik, Noack, Gerhardi, Haustein (73. Noack), Schröder, Hennig

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133