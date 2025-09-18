Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Glauchau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VfB Empor Glauchau und der FSV Budissa Bautzen am Sonntag auseinander gegangen. 133 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportpark Meeraner Str..

Lucien Hertel (VfB Empor Glauchau) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit klar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Jannik Käppler den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bautzener Team errang (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Anger, Sieber, Albustin, Knoll (80. Börner), Ullmann, Hertel (67. Werrmann), Riesen, Mende (80. Degel), Mack, Bochmann

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi, Schröder, Zech, Noack, Käppler (46. Cellarius), Hennig, Rohlik, Hentsch, Rohlik, Haustein (73. Noack)

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133