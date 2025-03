Am 18. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB Auerbach 1 gegen den SC Freital ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Auerbach 1 und SC Freital ist gleichauf geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Lucas Seidel (VfB Auerbach 1) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

VfB Auerbach 1 Kopf an Kopf mit SC Freital – 1:1 in Minute 90+5

Am Ende des Duells sollte es dem SC Freital doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nico Wermann den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Freitaler Team erzielte (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SC Freital

VfB Auerbach 1: Birke – Graf (61. Seidel), Roscher (90. Tomoski), Brejcha, Guzlajevs, Bauer, Kaiser (61. Weigel), Schmidt, Kadric (90. Schardt), Birkner, Hache

SC Freital: Endmann – Weidauer (80. Seidel), Adler, Schulze, Wuchrer (88. Ranninger), Von Brezinski, Hennig, Frenzel (46. Wermann), Michael, Tänzer (88. Böcker), Genausch (75. Seyfert)

Tore: 1:0 Lucas Seidel (85.), 1:1 Nico Wermann (90.+5); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Bruno Scharnowski, Louis Gaudes; Zuschauer: 245