Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und SC Freital am 18. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Auerbach 1 und SC Freital ist gleichauf geendet.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Auerbach. Fünf Minuten vor Schluss schoss Lucas Seidel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

Minute 90+5 VfB Auerbach 1 und SC Freital im Gleichstand – 1:1

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital doch noch die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Nico Wermann (Freital) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freital erlangen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SC Freital

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (90. Schardt), Kaiser (61. Weigel), Brejcha, Hache, Roscher (90. Tomoski), Guzlajevs, Schmidt, Birkner, Graf (61. Seidel), Bauer

SC Freital: Endmann – Michael, Weidauer (80. Seidel), Von Brezinski, Tänzer (88. Böcker), Wuchrer (88. Ranninger), Adler, Hennig, Genausch (75. Seyfert), Schulze, Frenzel (46. Wermann)

Tore: 1:0 Lucas Seidel (85.), 1:1 Nico Wermann (90.+5); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Bruno Scharnowski, Louis Gaudes; Zuschauer: 245