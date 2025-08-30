Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfB Auerbach 1 gegen den RSV Eintracht 1949 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Henry Lehmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (68.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 im Duell zwischen VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 – 79. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Charlie Spranger wurde für Yannic Voigt eingesetzt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Fabian Seeger für Leon Hellwig und Henry Lehmann für Muratcan Mert Yatkiner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Charlie Spranger (Auerbach) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Auerbach erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Birkner (85. Schneider), Hache, Schardt, Cermus (90. Lippmann), Bauer (69. Roscher), Voigt (69. Spranger), Kaiser (69. Weigel), Kadric, Schmidt, Guzlajevs

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Ekalle, Fron (90. Jupolli), Göth, Plumpe (87. Hauck), Seeger (69. Hellwig), Lehmann (69. Yatkiner), Samson, Kruska, Mustapha

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378