Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfB Auerbach 1 gegen den RSV Eintracht 1949 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Patrick Hinze, als Henry Lehmann für RSV traf und in Spielminute 68 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Auerbach 1 gegen RSV Eintracht 1949 – 79. Minute

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Charlie Spranger wurde für Yannic Voigt eingesetzt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite verließen Fabian Seeger für Leon Hellwig und Henry Lehmann für Muratcan Mert Yatkiner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Charlie Spranger, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Auerbacher zu erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Auerbacher sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric, Guzlajevs, Bauer (69. Roscher), Birkner (85. Schneider), Voigt (69. Spranger), Hache, Cermus (90. Lippmann), Schardt, Schmidt, Kaiser (69. Weigel)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Güllmeister, Mustapha, Ekalle, Seeger (69. Hellwig), Lehmann (69. Yatkiner), Samson, Plumpe (87. Hauck), Fron (90. Jupolli), Kruska, Göth

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378