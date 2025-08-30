Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Auerbach 1 und RSV Eintracht 1949 ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Patrick Hinze, als Henry Lehmann für RSV traf und in Spielminute 68 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Auerbach 1 gegen RSV Eintracht 1949 – Minute 79

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Charlie Spranger wurde für Yannic Voigt eingesetzt und Ben Colin Weigel für Tim Kaiser. Auf der Gastseite räumten Fabian Seeger für Leon Hellwig und Henry Lehmann für Muratcan Mert Yatkiner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Charlie Spranger, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Auerbacher zu erreichen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der RSV Eintracht 1949 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB Auerbach 1 hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – RSV Eintracht 1949

VfB Auerbach 1: Birke – Hache, Kaiser (69. Weigel), Cermus (90. Lippmann), Guzlajevs, Bauer (69. Roscher), Kadric, Voigt (69. Spranger), Schardt, Schmidt, Birkner (85. Schneider)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Lehmann (69. Yatkiner), Fron (90. Jupolli), Göth, Mustapha, Güllmeister, Kruska, Ekalle, Seeger (69. Hellwig), Samson, Plumpe (87. Hauck)

Tore: 0:1 Henry Lehmann (68.), 1:1 Charlie Spranger (79.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Jason Poser, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 378