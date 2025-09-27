Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VFC Plauen gegen den FC Einheit Rudolstadt ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VFC Plauen und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag vom Platz gegangen. 705 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

67. Minute VFC Plauen auf Augenhöhe mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marco Riemer (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erzielen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Tanriver, Hussain (60. Eichie), De Moura Beal, Sponer, Eren (60. Winter), Haake (86. Habermann Passionoto), Martynets (75. Kämpfer), Profis, Schubert (86. Greenham)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Starke (70. Fadavi), Riemer, Rupprecht, Smyla, Ensenbach (90. Häußer), Heß, Schneider, Krahnert, Frackowiak, Schlegel

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705