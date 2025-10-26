Für den Gastgeber VfB Germania Halberstadt endete das Duell mit dem VfB 1921 Krieschow am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:1)-Punkteteilung.

Halberstadt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow ist auf Augenhöhe geendet.

Miguel Pereira Rodrigues (VfB 1921 Krieschow) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfB Germania Halberstadt Kopf an Kopf mit VfB 1921 Krieschow – 1:1 in Minute 77

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt fiel 32 Minuten nach der Pause, als Joel-Pascal Klaschka den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Halberstädter Team erzielte (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Stobbe, Boateng (64. Huber), Rust, Grzega, Hackethal, Kuffner Sandri (77. Ertmer), Kohn, Klaschka, Heller (16. Hujdurovic)

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pereira Rodrigues (80. Stephan), Felgenträger (64. Gerstmann), Knechtel, Hebler, Zurawsky, Michalski, Pahlow, Zizka, Raak (80. Antosiak), Dreßler

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311