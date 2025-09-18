Am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber VfB Empor Glauchau gegen den FSV Budissa Bautzen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Glauchau/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FSV Budissa Bautzen mit einem Unentschieden.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Lucien Hertel für Glauchau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB Empor Glauchau und FSV Budissa Bautzen – 1:1 in Minute 26

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Jannik Käppler den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bautzener Team errang (26.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – FSV Budissa Bautzen

VfB Empor Glauchau: Reissig – Mende (80. Degel), Mack, Riesen, Bochmann, Ullmann, Anger, Sieber, Knoll (80. Börner), Albustin, Hertel (67. Werrmann)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch, Rohlik, Schröder, Hennig, Haustein (73. Noack), Noack, Gerhardi, Zech, Käppler (46. Cellarius), Rohlik

Tore: 1:0 Lucien Hertel (9.), 1:1 Jannik Käppler (26.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Ahmad Chahrour, Leander Dietz; Zuschauer: 133