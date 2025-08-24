Für den Gastgeber RSV Eintracht 1949 endete das Spiel gegen die VfB Germania Halberstadt am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen RSV Eintracht 1949 und VfB Germania Halberstadt ist gleichauf geendet.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

1:1 Ausgleich im Spiel RSV Eintracht 1949 gegen VfB Germania Halberstadt – 36. Minute

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Dominik Kruska den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Brandenburger Team erzielte (36.). Die Brandenburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfB Germania Halberstadt

RSV Eintracht 1949: Brenn – Jupolli (62. Yatkiner), Fron, Sommer, Koschembahr (62. Güllmeister), Ekalle, Mustapha, Göth (89. Seeger), Kruska, Steinborn, Krüsemann

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Heller, Heinrich, Hackethal (33. Stobbe), Boateng, Klaschka (80. Zeidler), Ertmer, Hujdurovic (88. Grzega), Kühnhardt (46. Huber), Kohn

Tore: 0:1 Pascal Hackethal (2.), 1:1 Dominik Kruska (36.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Benjamin Seidl, Florian Ordon; Zuschauer: 114