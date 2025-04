Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Grimma und FC Einheit Rudolstadt am 24. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Grimma/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem FC Grimma und dem FC Einheit Rudolstadt mit einem Remis.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Ron Wachs (FC Einheit Rudolstadt) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 24

FC Grimma Kopf an Kopf mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 65

In Minute 65 fiel der finale Treffer der Partie. 20 Minuten nach der Pause gelang es Toni Ziffert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Grimmaer zu erlangen (65.). Die Grimmaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – FC Einheit Rudolstadt

FC Grimma: Hauswald – Markus (54. Nitschke), Hübner (90. Worbs), Ziffert, Spreitzer (54. Baum), Wächtler (71. Nakano), Schubert, Mattheus, Bartsch, Schumann, Tröger

FC Einheit Rudolstadt: Geenen – Giebel, Krahnert, Baumann, Riemer, Stelzer, Rühling (80. Lüdicke), Rupprecht, Ensenbach (90. Siegel), Schlegel, Wachs (90. Kuhn)

Tore: 0:1 Ron Wachs (46.), 1:1 Toni Ziffert (65.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Andy Stolz, Max Göldner; Zuschauer: 82