Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein FC Einheit Wernigerode gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Mit einem Unentschieden sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag vom Platz gegangen. 134 Zuschauer verfolgten das Spiel im Mannsberg-Stadion.

Nach nur 17 Minuten schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 Ausgleich im Spiel FC Einheit Wernigerode gegen 1. SC 1911 Heiligenstadt – Minute 65

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Kristian Bako, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die gaster zu erlangen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schlichting, Wersig, St. Louis (73. Pandyal), Hunter, Farwig, Kuhnhold, Taiwo, Dörnte, Singbeil, Lisowski

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Bako, Göbel, Vogt, Jeschke (60. Michalek), Abdoul Aziz, Henkel (60. Gümpel), Möhlhenrich, Pietsch (86. Grimm), Köhler, Gorges (67. Dornieden)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134